Вашингтон, , 12:58 — REGNUM Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов стал второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 9 февраля сообщается на сайте лиги.

Варламов отразил все 30 бросков по своим воротам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс». Всего на его счету три матча «на ноль» в текущем сезоне.

Первыми звездами признаны форварды «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Во встрече с «Оттавой» они продлили результативные серии до 10 матчей.

Третьей звездой назван нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, который забросил шайбу в матче с «Ванкувером» и продлил до восьми серию игр с забитыми голами.

Читайте ранее в этом сюжете: Варламов в третий раз сыграл на ноль в сезоне НХЛ