Сент-Луис, США, 9 февраля 2021, 12:34 — REGNUM «Аризона Койотс» одержала победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.
В составе «Сент-Луиса» дубль оформил нападающий Райан О’Райлли, ещё одну шайбу забросил форвард Дэвид Перрон. Российский форвард Иван Барбашёв отметился результативной передачей.
У «Аризоны» отличились нападающие Конор Гарланд, Кристиан Дворак и Клейтон Келлер.
В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Аризоны». Решающий бросок исполнил Кристиан Дворак.
В настоящее время «Аризона» занимает четвёртое место в Западном дивизионе, на счету команды 13 очков. «Сент-Луис» идёт на первом месте с 16 очками.
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