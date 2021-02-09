Сент-Луис, США, , 12:34 — REGNUM «Аризона Койотс» одержала победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

В составе «Сент-Луиса» дубль оформил нападающий Райан О’Райлли, ещё одну шайбу забросил форвард Дэвид Перрон. Российский форвард Иван Барбашёв отметился результативной передачей.

У «Аризоны» отличились нападающие Конор Гарланд, Кристиан Дворак и Клейтон Келлер.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Аризоны». Решающий бросок исполнил Кристиан Дворак.

В настоящее время «Аризона» занимает четвёртое место в Западном дивизионе, на счету команды 13 очков. «Сент-Луис» идёт на первом месте с 16 очками.

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