Нашвилл, США, , 12:29 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Тампы» дубль оформил нападающий Энтони Чирелли, ещё по шайбе забросили форварды Блейк Коулман и Стивен Стэмкос. Российский защитник Михаил Сергачёв отметился результативной передачей.

У «Нэшвилла» отличился защитник Данте Фаббро.

В настоящее время «Тампа» занимает первое место в Центральном дивизионе, на счету команды 17 очков. «Нэшвилл» идёт на седьмом месте с 10 очками.

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