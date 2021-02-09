Торонто, Канада, , 12:25 — REGNUM «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Торонто» шайбы забросили защитник Морган Райлли нападающие Остон Мэттьюс и Александр Керфут. Российский форвард Илья Михеев отметился результативной передачей.

У «Ванкувера» отличился нападающий Элиас Петтерссон.

В настоящее время «Торонто» занимает первое место в Северном дивизионе, на счету команды 21 очко. «Ванкувер» идёт на пятом месте с 12 очками.

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