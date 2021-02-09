Колумбус, США, , 12:20 — REGNUM «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Коламбуса» шайбы забросили защитник Скотт Харрингтон нападающие Кэм Аткинсон, реализовавший буллит, и Джек Рослович. Российский защитник Владислав Гавриков отметился результативной передачей.

У «Каролины» отличились форварды Нино Нидеррайтер и Брок Макгинн.

В настоящее время «Коламбус» занимает второе место в Центральном дивизионе, на счету команды 15 очков. «Каролина» идёт на четвёртом месте с 14 очками.

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