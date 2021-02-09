Оттава, , 12:15 — REGNUM «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

На 26-й минуте счёт в матче открыл российский нападающий «Оттавы» Евгений Дадонов. Однако «Эдмонтон» смог отыграться и вырвать победу благодаря голам Леона Драйзайтля, Тайлера Энниса и Джоша Арчибальда.

В настоящее время «Эдмонтон» занимает четвёртое место в Северном дивизионе, на счету команды 14 очков. «Оттава» идёт на седьмом месте с пятью очками.

Читайте также: Варламов в третий раз сыграл на ноль в сезоне НХЛ