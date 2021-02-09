Мельбурн, Австралия, , 11:23 — REGNUM Российская теннисистка Светлана Кузнецова одержала победу над представительницей Чехии Барборой Стрыцовой в первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 25 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Кузнецова ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, три ошибки на подаче и ни одного брейка.

Во втором круге турнира Кузнецова сыграет со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич.

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