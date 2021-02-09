Мельбурн, Австралия, , 11:19 — REGNUM Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над представительницей Италии Мартиной Тревизан в первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Александрова шесть раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, три ошибки на подаче и 2 из 4 брейков.

Во втором круге турнира Александрова сыграет с чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой.

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