Мельбурн, Австралия, , 11:11 — REGNUM Российская теннисистка Маргарита Гаспарян проиграла представительнице Испании Гарбинье Мугурусе в первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 14 минут и завершилась со счётом 4:6, 0:6.

Гаспарян ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт. На счету её соперницы ни одного эйса, одна ошибка на подаче и 5 из 7 брейков.

Во втором круге турнира Мугуруса сыграет с другой российской теннисисткой — Людмилой Самсоновой.

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