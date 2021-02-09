Москва, , 11:05 — REGNUM Московский футбольный клуб «Спартак» подал иск против клуба «Тамбов», это следует из сообщения на сайте арбитражного суда столицы.

В иске «Спартака» указано, что столичный клуб хочет взыскать с тамбовского более 2,633 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее футбольный клуб «Тамбов» подал иск о признании себя банкротом в силу серьёзных финансовых проблем. У клуба накопились долги по зарплате, они превышают 150 млн рублей.

Читайте также: Футбольный клуб «Тамбов» может доиграть сезон Российской премьер-лиги

А также: В России банкротят футбольный клуб из премьер-лиги?

Читайте развитие сюжета: Стало известно, почему «Спартак» подал иск к «Тамбову»