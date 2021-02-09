Мельбурн, Австралия, , 09:04 — REGNUM Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Австралии Александром Вукичем в первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 3 часа 12 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (6:2), 6:4.

Хачанов 10 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 15 эйсов, три ошибки на подаче и два брейка.

Во втором круге турнира Хачанов сыграет с литовским теннисистом Ричардасом Беранкисом.

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