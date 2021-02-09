Мельбурн, Австралия, , 08:59 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Канады Вашеком Поспишилом в первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 50 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:2, 6:4.

Медведев восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника шесть эйсов, три ошибки на подаче и ни одного брейка.

Во втором круге турнира Медведев сыграет с победителем матча между Роберто Карбальесом-Баэной (Испания) и Аттилой Балажем (Венгрия).

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