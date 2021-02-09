Мельбурн, Австралия, , 08:56 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Германии Янником Ханфманом в первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 43 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:3, 6:4.

Рублёв 17 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника семь эйсов, пять ошибок на подаче и один брейк.

Во втором круге турнира Рублёв сыграет с бразильским теннисистом Тьяго Монтейро.

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