Лиссабон, , 08:24 — REGNUM «Бенфика» одержала победу над «Фамаликаном» в матче 18-го тура чемпионата Португалии. Встреча завершилась со счётом 2:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Бенфики» голы забили нападающий Дарвин Нуньес на третьей минуте и защитник Николас Отаменди на седьмой минуте.

На сегодняшний день «Бенфика» занимает четвёртое место в чемпионате Португалии, в активе команды 37 очков. «Фамаликан» идёт на 17-м месте с 14 очками.

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