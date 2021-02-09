Мадрид, , 08:21 — REGNUM «Атлетико» сыграл вничью с «Сельтой» в матче 22-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 2:2, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Атлетико» дубль оформил нападающий Луис Суарес. У «Сельты» точными ударами отметились форварды Санти Мина и Факундо Феррейра.

Таким образом, «Атлетико» прервал свою победную серию из восьми матчей подряд.

На сегодняшний день «Атлетико» занимает первое месте в чемпионате Испании, на счету команды 51 очко после 20 матчей. «Сельта» идёт на 10-м месте с 26 очками.

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