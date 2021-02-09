Лидс, Великобритания, , 08:15 — REGNUM «Лидс Юнайтед» одержал победу над «Кристал Пэлас» в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Лидса» голы забили полузащитник Джек Харрисон на третьей минуте и нападающий Патрик Бэмфорд на 52-й минуте.

На сегодняшний день «Лидс» занимает 10-е место в АПЛ, на счету команды 32 очка. «Кристал Пэлас» идёт на 13-м месте с 29 очками.

Читайте также: «Челси» обыграл «Шеффилд» в матче АПЛ