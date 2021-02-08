Ливерпуль, Великобритания, , 23:50 — REGNUM Согласно информации портала France Football, «Ливерпуль» заинтересован в услугах полузащитника «Лидс» Рафиньи Диас.

По данным источника, руководство «мерсисайдцев» рассматривает 24-летнего бразильца как свою главную цель на следующее трансферное окно.

Напомним, что Рафинья присоединился к британской команде прошлым летом, перейдя из французского «Ренна» за 20 миллионов евро компенсации.

В текущем сезоне бразилец набрал 8 (4+4) очков по системе «гол+пас» в 16 матчах чемпионата Англии.