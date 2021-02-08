Доха, , 23:07 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» одеражла верх над египетским «Аль-Ахли» в полуфинале клубного чемпионата мира. Встреча прошла на стадионе «Ахмед Бин Али» в городе Аль-Райян, Катар, и завершилась победой немецкой команды со счетом 2:0.

В составе победителей дважды отличился Роберт Левандовский. Лерой Сане и Серж Гнабри отдали по голевой передаче.

Напомним, что вчера, 7 февраля, в первом полуфинальном матч бразильский «Палмейрас» уступил мексиканскому «Тигрес» со счетом 1:0.