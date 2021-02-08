Будапешт, , 22:44 — REGNUM УЕФА установила новое место проведения матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Боруссией» из Мёнхенгладбаха.

Согласно информации пресс-службы британского клуба, встреча состоится в столице Венгрии Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена».

Такие меры было вынуждено предпринять после того, как стало известно о том, что Германия прекратила авиасообщение с Великобританией из-за распространения нового коронавируса. Меры были продлены до 17 февраля. Ранее по аналогичной причине в Будупешт перенесли матч между «РБ Лейпциг» и «Ливерпулем».

Встреча «Боруссии» и «Манчестер Сити» состоится 24 февраля в 23:00 по московскому времени.