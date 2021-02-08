Манчестер, Великобритания, , 21:58 — REGNUM Защитник «РБ Лейпциг» Ибраим Конате может продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

Согласно информации портала The Independent, «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру Конате на позицию центрального защитника команды. Игрока в своей команде хочет видеть лично главный тренер «дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер.

Ранее как приоритетный вариант для усиления линии защиты «манкунианцы» рассматривали другого защитника «Лейпцига» — Дайо Упамекано. Однако, в гонке за трансфер француза лидирует «Бавария».

Также услугами Конате интересуются лондонский «Челси» и «Ливерпуль».

В текущем сезоне Ибрагима Конате принял участие в шести матчах национального первенства и отличился одним забитым голом.