Мадрид, , 21:47 — REGNUM Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о своем положении в столичном клубе.

«Думал ли я, что моя будущее в «Реале» под вопросом? Нет. Мы все в одной лодке. Все в «Реале» поддерживают меня.

Мы должны вернуться на правильный путь, как три недели или месяц тому назад. Нужно принимать сложности, когда они возникают. Мы хотим изменить ситуацию. У нас отличная команда, хорошие игроки, очень хорошие, и они многое выиграли тут. Ничто не остановит нас от усердной работы», — приводит слова французского специалиста AS.

Во вторник, 9 февраля, мадридскому «Реалу» предстоит сыграть против «Хетафе» в рамках перенесённого матча 1-го тура чемпионата Испании.