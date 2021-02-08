Вашингтон, , 21:21 — REGNUM Национальная хоккейная лига на своем официальном сайте объявила имена трех игроков, ставших лучшими игроками в регулярном чемпионате за последнюю игровую неделю.

Третьим игроком в списке стал защитник «Монреаль Канадиенс», который отличился 6 (4+2) очками в 4 матчах чемпионата.

Второе место занял нападающий «Чикаго» Патрик Кейн, набравший 7 (2+5) очков в 5 матчах.

И лучшими игроком недели, по версии лиги, стал чешский форвард «Бостона» Давид Пастрняк. Он забросил пять шайб и отдал две голевые передачи в трех матчах.