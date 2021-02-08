Париж, , 20:29 — REGNUM Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку может покинуть миланский клуб в следующее трансферное окно.

Согласно информации портала Calciomercato, самый высокооплачиваемый нападающий команды Ромелу Лукаку, он зарабатывает 7,5 миллиона евро в год, может быть продан, если «Интер» получит достойное предложение. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 90 миллионов евро.

По данным источника, бельгийский форвард интересен «Манчестер Сити». Также новоиспеченный главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино хочет видеть игрока в своем составе.

В текущем сезоне Лукаку набрал 17 (14+3) очков по системе «гол+пас» в 20 матчах чемпионата Италии.