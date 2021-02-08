Москва, , 18:52 — REGNUM Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением о возможном сокращении Российской премьер-лиги (РПЛ) до 12 клубов и не исключает возможности увеличения числа клубов РПЛ до 18. Об этом 8 февраля сообщает «Матч ТВ».

«Сокращение числа клубов РПЛ до 12 демотивирует большое количество регионов, которые стараются развивать футбол. Это — неправильный шаг», — отметил Дюков.

При этом он не исключает возможности увеличения числа клубов РПЛ до 18, добавив:

«Пока не вижу эти 18 клубов, которые инфраструктурно и финансово сделали бы премьер-лигу более коммерчески успешной».

Сейчас в РПЛ выступают 16 клубов.