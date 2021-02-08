Лондон, , 18:48 — REGNUM Футболист «Манчестер Юнайтед» (Великобритания) Поль Погба выбыл на несколько недель из-за травмы мышцы бедра. Об этом 8 февраля сообщается на сайте клуба.

«На восстановление уйдет несколько недель, — отметил главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер. — Он только начал восстановление, работает с медперсоналом, и мы вернем его в строй, как только сможем. Конечно, Поль очень важен для нас».

Спортсмен получил травму в I тайме игры чемпионата Англии против «Эвертона» 6 февраля. Он пропустит матч против «Вест Хэма» 9 февраля и игры плей-офф Лиги Европы против «Реал Сосьедад» (Испания) 18 и 25 февраля.