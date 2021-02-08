Москва, , 18:44 — REGNUM Глава Федерации хоккея РФ (ФХР) Владислав Третьяк высказался о вариантах гимна национальной команды на чемпионате мира (ЧМ) 2021 г.

«Катюша» — прекрасная песня, но есть и отличные спортивные песни: «Герои спорта», «Трус не играет в хоккей». Наша команда уже выступала под олимпийским гимном, есть еще официальный гимн ИИХФ», — передает слова Третьяка РИА Новости.

Он добавил, что решение по гимну будет принято в марте.

17 декабря 2020 г. Спортивный арбитражный суд (CAS) признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

По решению суда, российские спортсмены в течение 2 лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что песня «Катюша» будет использоваться вместо запрещенного на ближайшие два года гимна России на ЧМ по хоккею — 2021. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Федерации хоккея России (ФХР).