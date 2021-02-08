Канберра, 8 февраля 2021, 17:51 — REGNUM Теннисист Новак Джокович (Сербия) вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Об этом 8 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В матче I круга он обыграл Жереми Шарди (Франция) — 6:3, 6:1, 6:2. На корте теннисисты провели 1 ч 35 мин.
Во II круге серб сыграет с Фрэнсисом Тиафо (США).
Ранее сообщалось, что Джокович стал вторым игроком в истории, который провёл 300 недель на I месте рейтинга ATP.
Прежде подобное удалось лишь Роджеру Федереру (Швейцария), на счету которого 310 недель на I месте рейтинга.