Париж, , 16:59 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин (РФ) высказался о своем хет-трике в матче 24 тура чемпионата Франции против «Нима». Об этом 8 февраля сообщает Sport24.

«Получился яркий и запоминающийся матч, но не надо переоценивать его значение. Это только одна игра. Нам нужно много работать, прогрессировать и устранять те ошибки, которые были», — отметил Головин.

Российский спортсмен забил 3 мяча за 62 минуты, а также отдал голевую передачу. Встреча в Ниме завершилась победой гостей — 4:3.

В этом сезоне чемпионата Франции хавбек принял участие в 9 матчах, в которых забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.