Москва, , 16:55 — REGNUM Сборная России по фигурному катанию выступит на чемпионате мира (ЧМ) под аббревиатурой Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) — на английском языке. Об этом 8 февраля сообщил глава федерации Александр Горшков.

«Мы получили из ISU согласование на тот вариант, который мы отправляли. Письменное название нашей федерации изменено на аббревиатуру на английском языке. Наша эмблема будет использоваться на шевроне, на форме и на флаге команды», — рассказал Горшков РИА Новости.

ЧМ должен пройти 22−28 марта в Стокгольме.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал решение по спору между WADA и РУСАДА, согласно которому российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных стартах под флагом РФ до 16 декабря 2022 г. Запрещено и использование национального гимна и герба.