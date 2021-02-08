Ханты-Мансийск, , 16:41 — REGNUM В Югре из-за 30-градусных морозов перенесли традиционную Всероссийскую гонку «Лыжня России» на 27 февраля. Об этом сообщает пресс-служба «ЮграМегаСпорт».

Традиционно в забеге участвуют как профессиональные лыжники, так и любители.

Помимо этого, лыжникам-любителям из-за угрозы распространения коронавируса предлагается преодолеть 1,5 км лыжни онлайн. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте «ЮграМегаСпорт», разместить фотографии с «Лыжни России — 2021» в своих социальных сетях ВК, Instagram или Facebook и обязательно указать хештег #лыжня2021хм.