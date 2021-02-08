Париж, , 16:40 — REGNUM Журналисты L'Equipe признали футболиста Александра Головина (Россия) лучшим игроком 24 тура Лиги 1 и дали ему новое прозвище.

Авторы поставили Головину оценку 9 и назвали его «светом «Монако».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля российский футболист оформил хет-трик и отдал результативную передачу в матче против «Нима». Игра завершилась победой «Монако» — 4:3.

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА (Москва) за 30 млн евро в 2018 г. Хавбек стал самым дорогим российским футболистом в истории.