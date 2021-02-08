Монако, , 15:30 — REGNUM Полузащитник «Монако» Александр Головин заявил, что не следует переоценивать значение матча, в котором он сделал хет-трик. Об этом 8 февраля сообщает «Чемпионат».

"Думаю, много говорить сейчас не нужно. Понимаю, что получился яркий и запоминающийся матч, но не надо переоценивать его значение. Это только одна игра», — сказал Головин.

Как сообщало ИА REGNUM, Головин забил три гола и отдал результативную передачу в матче с «Нимом». В результате «Монако» победил со счётом 4:3.

После этого матча Головин был лучшим игроком 24-го тура чемпионата Франции и получил максимальную оценку в 10 баллов.

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