Мельбурн, Австралия, , 15:13 — REGNUM Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович одержал победу над представителем Франции Жереми Шарди в первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 34 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:1, 6:2.

Джокович девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника три эйса, три ошибки на подаче и ни одного брейка.

Во втором круге турнира Джокович сыграет с американским теннисистом Фрэнсисом Тиафо.

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