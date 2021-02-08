Мельбурн, Австралия, 8 февраля 2021, 15:08 — REGNUM Российская теннисистка Вера Звонарёва проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты и завершилась со счётом 6:4, 4:6, 4:6.
Звонарёва ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре эйса, четыре ошибки на подаче и 5 из 8 брейков.
Во втором круге турнира Рыбакина сыграет с французской теннисисткой Фионой Ферро.
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