Москва, , 14:45 — REGNUM Главным тренером женской сборной России по гандболу стал Алексей Алексеев. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

Алексеев был ассистентом испанского тренера Амброса Мартина, который возглавлял женскую сборную России до чемпионата Европы, на котором команда заняла пятое место.

Также в состав тренерского штаба включены тренеры Ольга Акопян и Томаш Главаты. Кроме того, в качестве тренера-консультанта будет выступать Евгений Трефилов.

Напомним, Амброс Мартин был уволен в декабре 2020 года после неудовлетворительного результата на чемпионате Европы. До него команду возглавлял Трефилов, под руководством которого сборная России четыре раза выигрывала чемпионат мира, а в 2016 году стала победителем Олимпийских игр.

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