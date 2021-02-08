Москва, , 14:14 — REGNUM Заявку на проведение отборочных турниров к зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине подаст Федерация кёрлинга России (ФКР). Об этом 8 февраля сообщил президент ФКР Дмитрий Свищев.

«Положительный опыт у нас есть, мы готовы провести любые отборочные соревнования. Мы подготовим письмо с предложением, что Россия готова», — цитирует Свищева ТАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, женский чемпионат мира по кёрлингу, который должен был пройти в Швейцарии, отменён из-за коронавируса.

Президент Всемирной федерации кёрлинга (WCF) Кейт Кейтнесс заявила, что организация оценит варианты, чтобы завершить процесс отбора команд на Олимпиаду в Пекине.

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