Мельбурн, Австралия, , 13:27 — REGNUM Российская теннисистка Валерия Савиных проиграла представительнице Франции Ализе Корне в первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 2 часа 47 минут и завершилась со счётом 2:6, 6:4, 6:7 (7:10).

Савиных ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, четыре ошибки на подаче и 7 из 11 брейков.

Во втором круге турнира Корне сыграет с победительницей матча между Энн Ли (США) и Чжан Шуай (Китай).

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