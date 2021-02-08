Москва, , 13:06 — REGNUM На Гран-при России «Формулы-1» могут изменить церемониальную часть из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе АНО «Росгонки», организатора российского этапа соревнований.

«Гран-при России является неотъемлемой частью чемпионата мира «Формулы-1». Мы будем действовать в соответствии с опубликованным решением CAS», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение CAS касается не только спортсменов, но и организаторов, а именно церемониальной составляющей Гран-при.

Российские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом и без государственного гимна России в случае победы. Что касается организаторов, то изменения в церемониальной составляющей будут обсуждаться с Международной автомобильной федерацией (FIA).

«Конкретику обязательно объявим, как только она будет зафиксирована между нами и FIA», — отметили в пресс-службе.

Напомним, на каждом Гран-при перед началом гонки звучит гимн принимающей стороны. Согласно решению CAS, российские спортсмены до 16 декабря 2022 года будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх без государственной символики.

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