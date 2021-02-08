Монако, , 12:45 — REGNUM Полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком 24-го тура чемпионата Франции по футболу по версии WhoScored. Об этом 8 февраля сообщается на сайте издания.

Головин получил максимальную оценку за матч — 10 баллов.

Как сообщало ИА REGNUM, Головин оформил хет-трик и отдал результативную передачу в матче с «Нимом». В результате «Монако» победил со счётом 4:3.

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