Монако, 8 февраля 2021, 12:45 — REGNUM Полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком 24-го тура чемпионата Франции по футболу по версии WhoScored. Об этом 8 февраля сообщается на сайте издания.
Головин получил максимальную оценку за матч — 10 баллов.
Как сообщало ИА REGNUM, Головин оформил хет-трик и отдал результативную передачу в матче с «Нимом». В результате «Монако» победил со счётом 4:3.
Читайте ранее в этом сюжете: Тренер «Монако» назвал Головина «фантастическим игроком»
Читайте развитие сюжета: Головин прокомментировал свой первый хет-трик за «Монако»