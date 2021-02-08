Москва, , 12:05 — REGNUM Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали кассационные жалобы в суд. Об этом 8 февраля сообщил Вячеслав Барик, адвокат брата Александра Кокорина Кирилла Кокорина.

«Жалобы направили почтой в прошлый четверг. Вот-вот поступят в суд», — цитирует Барика «Спорт-Экспресс».

По его словам, теперь будет назначено заседание суда кассационной инстанции.

Напомним, в октябре 2018 года в центре Москвы произошла драка с участием футболистов, после которой они пробыли в местах лишения свободы почти год — до сентября 2019 года.

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