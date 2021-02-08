Тампа, США, , 11:52 — REGNUM «Тампа-Бэй Бакканирс» одержал победу над «Канзас-Сити Чифс» в финальном матче (Супербоуле) Национальной футбольной лиги (НФЛ). Встреча прошла в Тампе (Флорида) и завершилась со счётом 31:9.

«Тампа» стала победителем 55-го Супербоула. Для «Бакканирс» это второе чемпионство в истории. До этого «Тампа» побеждала только один раз — в 2003 году.

Квотербек «Тампы» Том Брэди стал семикратным победителем Супербоула, что является абсолютным рекордом. Предыдущие шесть титулов 43-летний игрок завоевал в составе «Нью-Инглэнд Пэтриотс», за которых выступал в течение 19 лет.

«Канзас-Сити» являлся действующим чемпионом НФЛ. В 2020 год он выиграл Супербоул во второй раз в своей истории, победив «Сан-Франциско Форти Найнерс».

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