Мельбурн, Австралия, 8 февраля 2021, 11:18 — REGNUM Российский теннисист Аслан Карацев одержал победу над представителем Италии Джанлукой Маджером в первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 39 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:3, 6:4.
Карацев 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника шесть эйсов, две ошибки на подаче и один брейк.
Во втором круге турнира Карацев сыграет с белорусским теннисистом Егором Герасимовым.