Мельбурн, Австралия, , 11:11 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла представительнице Японии Наоми Осаке в первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 9 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:2.

Павлюченкова один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, ни одной ошибки на подаче и пять брейков.

Во втором круге турнира Осака сыграет с французской теннисисткой Каролин Гарсией.

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