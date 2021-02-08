Мельбурн, Австралия, 8 февраля 2021, 11:03 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу над представительницей США Элисон Риске в первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 52 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:1.
Потапова три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, пять ошибок на подаче и два брейка.
Во втором круге турнира Потапова сыграет с венгерской теннисисткой Тимей Бабош.
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