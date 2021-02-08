Мельбурн, Австралия, , 10:45 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев стал лидером в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённая версия рейтинга опубликована 8 февраля на сайте организации.

Медведев набрал 500 очков и возглавил чемпионскую гонку. На втором месте идёт итальянец Маттео Берреттини с 315 очками. Замыкает тройку лидеров ещё один представитель России Андрей Рублёв, у которого 310 баллов.

Рейтинг составляется на основе выступлений игроков в текущем сезоне. Теннисисты, занявшие первые восемь мест, будут играть на Итоговом турнире ATP, который пройдёт с 14 по 21 ноября 2021 года в Турине (Италия).

Напомним, ранее Медведев и Рублёв в составе сборной России стали победителями ATP Cup. Они не проиграли ни одного матча на турнире.

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