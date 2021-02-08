Мельбурн, Австралия, , 10:39 — REGNUM Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей Украины Мартой Костюк в первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:5).

Кудерметова три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы пять эйсов, пять ошибок на подаче и два брейка.

Во втором круге турнира Кудерметова сыграет с победительницей матча между соотечественницами Варварой Грачёвой и Анной Блинковой.