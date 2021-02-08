Парма, Италия, , 10:31 — REGNUM «Болонья» одержала победу над «Пармой» в матче 21-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 3:0, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Болоньи» дубль оформил нападающий Муса Бэрроу, ещё один гол на счету форварда Риккардо Орсолини.

На сегодняшний день «Болонья» занимает пятое 13-е в чемпионате Италии, в активе команды 23 очка. «Парма» идёт на 19-м месте с 13 очками.

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