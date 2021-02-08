Даллас, США, , 10:24 — REGNUM «Чикаго Блэкхоукс» одержала победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

В составе «Чикаго» дубль оформил нападающий Алекс Дэбринкэт. Российский защитник Никита Задоров отметился результативной передачей.

В составе «Далласа» единственный гол на счету форварда Джейсона Робертсона.

В настоящее время «Чикаго» занимает четвёртое место в Центральном дивизионе, на счету команды 14 очков. «Даллас» идёт на шестом месте с 12 очками.