Москва, , 10:20 — REGNUM Выставочный поединок между американскими боксерами Майком Тайсоном, являвшегося абсолютным чемпионом мира, и Эвандером Холифилдом, который также был абсолютным чемпионом мира, могут организовать промоутеры из России. Об этом 8 февраля сообщил владелец AMC Fight Nights Амир Мурадов.

«Бой Тайсон — Холифилд было бы интересно посмотреть. Мы звонили, разговаривали, был детальный и предметный разговор. Мы готовы для этого боя предоставить площадку, у нас были свои интересы. Этот бой стоит минимум $30 млн, мы уже даже рассматривали площадку», — приводит его слова ТАСС.

Также Мурадов отметил, что такое событие может быть приурочено к форуму, который состоится в ОАЭ.

При этом владелец AMC Fight Nights отметил, что его компания также обращалась по этом поводу к филиппинскому боксеру Мэнни Пакьяо, который является самым возрастным обладателем титула чемпиона мира по версии WBA Super в полусреднем весе, однако с последним ситуация сложная и потому пока удастся провести такой бой с его участием.

Отметим, Холифилд и Тайсон провели два боя в период с 1996 по 1997 год, и в обоих победу одержал Холифилд.

Напомним, 58-летний Холифилд был обладателем чемпионских пояса трех престижных версий — Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF), являясь абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом и супертяжелом весе. В его послужном списке 44 победы (29 — нокаутом), 10 поражений и две ничьи, при одном несостоявшемся бое.

В активе 54-летнего Тайсон 50 побед (44 — нокаутом) при шести поражениях, он также был абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, обладателем поясов WBC, WBA и IBF.