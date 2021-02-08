Вашингтон, , 08:19 — REGNUM «Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:4.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил две шайбы и отдал две результативные передачи, после которых отличились Том Уилсон и Никлас Бекстрём.

В составе «Филадельфии» хет-трик на счету форварда Скотта Лотона, дубль оформил Шон Кутюрье. Ещё по шайбе забросили Роберт Хег и Джеймс ван Римсдайк. Российский защитник Иван Проворов отметился результативной передачей.

В настоящее время «Филадельфия» занимает второе место в Восточном дивизионе, на счету команды 18 очков. «Вашингтон» идёт на третьем месте с 15 очками.

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